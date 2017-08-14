На Урале возбуждено дело после пожара в доме, где один человек погиб и шесть пострадали

Внутресетевой и национальный роуминг в России. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 13:25
РЖД вложат более 4 млрд руб. в вокзалы БАМа и Транссиба до 2019 г.Экономика и бизнес 14 августа, 13:18
Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмыСпорт 14 августа, 13:16
Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в АстанеНовости партнеров 14 августа, 13:12
"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингуЭкономика и бизнес 14 августа, 13:08
Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегкоСпорт 14 августа, 13:02
Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООНПолитика 14 августа, 12:59
Филиппов из Татарстана стал победителем Спартакиады в стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 14 августа, 12:47
Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФМеждународная панорама 14 августа, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Серовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после пожара в 8-квартирном жилом доме в городе Серове, в результате которого погибла женщина и пострадали еще шесть человек, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства
Как отмечают в следствии, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
"Вечером 13 августа 2017 года в правоохранительные органы города Серова поступило сообщение о том, что в деревянном жилом доме по улице Спортивная произошел пожар. <…> Всего сотрудники МЧС спасли восемь человек, семи из них из-за пребывания в сильно задымленном помещении потребовалась помощь медиков. Впоследствии одна из пострадавших, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
"Жильцы пострадавшего от пожара дома временно разместились у родственников", - сообщили в МЧС, отметив, что в администрации Серовского городского округа рассмотрят вопрос о предоставлении оставшимся без крова людям жилья из маневренного фонда.