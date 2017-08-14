На Урале возбуждено дело после пожара в доме, где один человек погиб и шесть пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Серовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после пожара в 8-квартирном жилом доме в городе Серове, в результате которого погибла женщина и пострадали еще шесть человек, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства

Как отмечают в следствии, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"Вечером 13 августа 2017 года в правоохранительные органы города Серова поступило сообщение о том, что в деревянном жилом доме по улице Спортивная произошел пожар. <…> Всего сотрудники МЧС спасли восемь человек, семи из них из-за пребывания в сильно задымленном помещении потребовалась помощь медиков. Впоследствии одна из пострадавших, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

"Жильцы пострадавшего от пожара дома временно разместились у родственников", - сообщили в МЧС, отметив, что в администрации Серовского городского округа рассмотрят вопрос о предоставлении оставшимся без крова людям жилья из маневренного фонда.