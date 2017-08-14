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На Урале возбуждено уголовное дело из-за свалки на территории памятника природы

Новости Урала
14 августа, 16:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, августа. /ТАСС

На площади почти 600 га в Белоярском сосновом бору растут деревья возрастом 100-130 лет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту размещения несанкционированной свалки на территории памятника природы "Белоярский сосновый бор". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Выявлено несанкционированное размещение отходов… в границах особо охраняемой природной территории областного значения - ботанический памятник природы "Белоярский сосновый бор". Ущерб от захламления территории… превысил 1,3 млн. рублей. После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело… по статье "Нарушение режима памятников природы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что основанием для проверки послужило обращение гражданина. "Установлено, что участок территории памятника природы, где размещены отходы, предоставлен в аренду ООО "Пилотех". <…> Прокуратура направила в Белоярский районный суд исковые заявления о понуждении ООО "Пилотех" и органов местного самоуправления ликвидировать несанкционированное размещение отходов", - отметили в ведомстве.

Белоярский сосновый бор - роща, расположенная в черте поселка Белоярский. На площади почти 600 га растут деревья возрастом 100-130 лет. Является особо охраняемой природной территорией: ботаническим памятником природы регионального значения.

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