Суд обязал главу уральского города уволить заместителя, который не раскрыл свои доходы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд города Чебаркуля Челябинской области вынес решение, согласно которому глава города обязан уволить своего заместителя, который при трудоустройстве представил неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Чебаркульский городской суд по иску прокурора города вынес решение, которое обязывает администрацию Чебаркуля в лице главы прекратить трудовые отношения с заместителем, представившим недостоверные сведения о доходах. Кроме этого, судом по ходатайству прокурора в адрес главы Чебаркульского городского округа внесено частное определение о недопущении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в будущем", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что иск прокурор Чебаркуля подал в суд после проведенной ранее проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.