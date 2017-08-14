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Суд обязал главу уральского города уволить заместителя, который не раскрыл свои доходы

Новости Урала
14 августа, 16:45 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, августа. /ТАСС

Ранее прокуратура провела в Чебаркуле проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд города Чебаркуля Челябинской области вынес решение, согласно которому глава города обязан уволить своего заместителя, который при трудоустройстве представил неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Чебаркульский городской суд по иску прокурора города вынес решение, которое обязывает администрацию Чебаркуля в лице главы прекратить трудовые отношения с заместителем, представившим недостоверные сведения о доходах. Кроме этого, судом по ходатайству прокурора в адрес главы Чебаркульского городского округа внесено частное определение о недопущении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в будущем", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что иск прокурор Чебаркуля подал в суд после проведенной ранее проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

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