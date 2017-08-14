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Главу района в Курганской области оштрафовали на 3,5 млн рублей за взятки

Новости Урала
14 августа, 16:51 UTC+3 ТАСС

С марта 2013 года по июль 2014 года глава Кетовского района получил от знакомого три взятки по 100 тыс. рублей за содействие в незаконном получении земельных участков в престижных районах

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ТАСС, 14 августа. Суд приговорил главу Кетовского района Курганской области Александра Носкова к 3,5 млн рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение четырех лет за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Курганской области.

"Носков осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Получение взятки главой органа местного самоуправления в значительном размере за незаконные действия" и трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления". Приговором Кетовского районного суда чиновник осужден к наказанию в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок четыре года", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что с марта 2013 года по июль 2014 года Носков получил от своего знакомого три взятки по 100 тыс. рублей за содействие в незаконном получении земельных участков в престижных районах по символической стоимости.

"В частности, глава Кетовского района согласовал выделение знакомому трех земельных участков общей площадью почти 4 гектара, расположенных в окрестностях областного центра. В результате молодому человеку за сумму чуть более 50 тыс. рублей удалось получить в собственность участки земли, рыночная стоимость которых составила свыше 4 млн рублей. Как только земля была переоформлена в собственность взяткодателя, ее целевое назначение было изменено, что позволило в последующем ее размежевать и частично перепродать вновь образованные участки для дачного строительства по их рыночной стоимости", - отмечают в СК.

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