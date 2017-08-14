ТАСС, 14 августа. Два жителя Свердловской области получили условные сроки за нападение на журналистов телеканала "Ермак", вещающего на территории Уральского федерального округа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Артемовский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Шлейна и Дениса Слюсаренко. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, с повреждением их имущества", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники телекомпании 28 июля 2016 года прибыли на промплощадку в Артемовском, где стали осуществлять видеосъемку. "В процессе работы к сотрудникам телевизионной компании подошли Шлейн и Слюсаренко и применили в отношении корреспондента и оператора физическое насилие, не повлекшее вреда здоровью, а также повредили видеокамеру. Приговором суда Евгению Шлейну и Денису Слюсаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года", - пояснили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что свердловские следователи по материалам полиции возбудили два уголовных дела по факту нападений на корреспондентов уральского телеканала "Ермак". По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, 28 июля 2016 года на съемочную группу канала во время съемки сюжета о приюте для бродячих собак напал неизвестный, который ударил оператора, отобрал у него флеш-карту и разбил камеру. Через несколько часов в Екатеринбурге было совершено нападение на другую съемочную группу канала, готовившую репортаж о местном автосервисе, имущество журналистов также было повреждено.

Горелых отметил, что руководители обеих съемочных групп оперативно обратились за помощью в дежурные части Артемовского и отделение полиции № 14 Екатеринбурга, на чьих подведомственных территориях произошли конфликтные ситуации. В Артемовском полицейские в качестве подозреваемых в нападении установили трех человек: директора коммерческого предприятия, где произошел инцидент, мастера и охранника. В Екатеринбурге в качестве подозреваемого задержан местный житель.

ООО "УОТК "Ермак" - российская телекомпания. Вещала на территории Уральского федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).