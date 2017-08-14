Впавшую в кому в Турции туристку из ХМАО перевезут в Россию до 19 августа

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ТАСС, 14 августа. Впавшую в кому в Турции жительницу Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Кристину Максимюк перевезут в Россию до 19 августа. Об этом в понедельник сообщил мэр города Вадим Шувалов.
"Ситуацию держим на контроле. До 19 августа организуем транспортировку Кристины на родину", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По данным сестры девушки Надежды Гуменюк, состояние туристки из России медики оценивают как тяжелое. "Врачи говорят, что из-за кислородного голодания сильно пострадал мозг. Никаких манипуляций они не проводят, только поддерживающая терапия", - рассказала она ТАСС.
Ранее сообщалось, что генконсульство РФ в Анталье ведет переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками для решения вопроса о транспортировке Максимюк в Россию. Российское представительство рассчитывает "в понедельник получить положительный ответ от авиакомпании "Аэрофлот" или от одного из других российских перевозчиков".
34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего девушка впала в кому. Ее доставили в одну из больниц провинции Аланья, где врачи проводят женщине искусственную вентиляцию легких.