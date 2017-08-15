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Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана

Новости Урала
15 августа, 6:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, августа. /ТАСС

Задерживаются рейсы из Москвы, Калуги, Стамбула, Бангкока, Оренбурга, Воронежа, Санкт-Петербурга и Астаны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Более 15 рейсов задерживаются на прилет и вылет в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани.

По данным онлайн-табло, задерживаются самолеты из Москвы, Калуги, Стамбула, Бангкока, Оренбурга, Воронежа, Санкт-Петербурга и Астаны. Максимальная задержка составляет более 2,5 часов.

"Причина - метеоусловия, густой туман", - сказали в аэропорту.

Также на вылет из Екатеринбурга задерживаются рейсы в Симферополь, Санью (Китай), Москву, Стамбул. "Кольцово уже начал отправлять по очереди рейсы, так как туман к утру постепенно рассеивается", - пояснили в администрации аэропорта.

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