Более 15 рейсов задерживаются в аэропорту Екатеринбурга из-за тумана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Более 15 рейсов задерживаются на прилет и вылет в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани.
По данным онлайн-табло, задерживаются самолеты из Москвы, Калуги, Стамбула, Бангкока, Оренбурга, Воронежа, Санкт-Петербурга и Астаны. Максимальная задержка составляет более 2,5 часов.
"Причина - метеоусловия, густой туман", - сказали в аэропорту.
Также на вылет из Екатеринбурга задерживаются рейсы в Симферополь, Санью (Китай), Москву, Стамбул. "Кольцово уже начал отправлять по очереди рейсы, так как туман к утру постепенно рассеивается", - пояснили в администрации аэропорта.