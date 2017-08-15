Военные на Урале планируют побить рекорд по сборке и разборке внедорожника УАЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты по ремонту военной техники Центрального военного округа (ЦВО) намерены побить мировой рекорд по сборке и разборке армейского внедорожника на Свердловском полигоне в ходе уральского этапа международного военно-технического форума "Армия-2017". Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Специалисты по ремонту военной техники на Свердловском полигоне в ходе уральского этапа международного военно-технического форума "Армия-2017" готовятся побить мировой рекорд по сборке и разборке армейского внедорожника УАЗ. Действующее достижение составляет 3 минуты 48 секунд, из них полторы минуты уходит на разборку, остальное время - на сборку автомобиля", - сказал он.

Рощупкин добавил, что за это время военнослужащим нужно демонтировать капот, рулевую колонку, кузов, двигатель, раму, мосты и колеса внедорожника, а затем собрать все в обратном порядке. "По регламенту УАЗ должен прийти на полигон и покинуть его своим ходом. Военные автомобилисты говорят, что для слаженной команды эти действия не сложнее, чем собрать и разобрать автомат Калашникова - УАЗ отличает не только высочайшая проходимость, но и ремонтопригодность в любых условиях", - уточнил полковник.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" под Москвой, а также в ряде регионов России, в том числе в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. В форуме примут участие более 1 тыс. российских предприятий - крупнейших разработчиков и производителей вооружения и военной техники.