На станции в Екатеринбурге произошла утечка топлива из цистерны грузового поезда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Утечка бензина из цистерны грузового поезда произошла во вторник на железнодорожной станции Екатеринбург - Сортировочный. Угрозы для населения нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Сегодня на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный при осмотре железнодорожного состава сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) обнаружили утечку бензина из цистерны грузового поезда. Специалисты СвЖД произвели отцепление вагона и его транспортировку на тупиковый путь для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство сотрудников МЧС. "Угрозы для населения и окружающей среды нет. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло", - уточнили в МЧС.