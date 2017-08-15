На станции в Екатеринбурге произошла утечка топлива из цистерны грузового поезда

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Утечка бензина из цистерны грузового поезда произошла во вторник на железнодорожной станции Екатеринбург - Сортировочный. Угрозы для населения нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"Сегодня на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный при осмотре железнодорожного состава сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) обнаружили утечку бензина из цистерны грузового поезда. Специалисты СвЖД произвели отцепление вагона и его транспортировку на тупиковый путь для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство сотрудников МЧС. "Угрозы для населения и окружающей среды нет. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло", - уточнили в МЧС.