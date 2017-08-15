ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа./ТАСС/. "Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор ЭКГ-35, который может потеснить на рынке зарубежных конкурентов, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Уралмашзавод завершил изготовление уникальной машины, способной решать сложные задачи. Самый крупный экскаватор в России ЭКГ-35 - это мощная машина с рабочей массой 1200 тонн, диапазон вместимости ковшей машины - от 26 до 40 куб. м. Экскаватор предназначен для разработки открытым способом и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Машина поставлена в УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК-Холдинг). "Новинкой завод сможет потеснить на отечественном рынке тяжелых экскаваторов американских и китайских конкурентов. Машина способна работать при температурах от +45 до -45 градусов. Уралмашевский экскаватор превосходит импортные аналоги по линейным параметрам рабочего оборудования - радиусу копания и зачистки, а также высоте копания, объем экскавации ЭКГ-35 будет на 10% больше, чем у конкурентов", - отметили в пресс-службе.

"Уралмашзавод" - одно из крупнейших предприятий на российском рынке оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, а также сферы стройматериалов и энергетики.