На Ямале из-за задымления на ГТЭС без света остались около 25 тыс. человек

ТАСС, 15 августа. Около 25 тыс. человек во вторник остались без электроснабжения из-за инцидента на Лабытнангской газотурбинной электростанции (ГТЭС) на Ямале, где произошло задымление в машинном зале и был остановлен газотурбогенератор, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"15 августа в 08:25 мск на Лабытнангской ГТЭС (производственное подразделение филиала ПЭС "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика") из-за задымления в машинном зале аварийно остановлен газотурбогенератор ГТГ-2. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Лабытнанги - около 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, к месту инцидента вызваны пожарные подразделения МЧС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.