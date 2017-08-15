На Ямале из-за задымления на ГТЭС без света остались около 25 тыс. человек

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ТАСС, 15 августа. Около 25 тыс. человек во вторник остались без электроснабжения из-за инцидента на Лабытнангской газотурбинной электростанции (ГТЭС) на Ямале, где произошло задымление в машинном зале и был остановлен газотурбогенератор, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.
"15 августа в 08:25 мск на Лабытнангской ГТЭС (производственное подразделение филиала ПЭС "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика") из-за задымления в машинном зале аварийно остановлен газотурбогенератор ГТГ-2. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Лабытнанги - около 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, к месту инцидента вызваны пожарные подразделения МЧС. Ведутся аварийно-восстановительные работы.