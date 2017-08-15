Студенты из Курганской области станут участниками чемпионата WorldSkills в Абу-Даби

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ТАСС, 15 августа. Двое студентов Шадринского политехнического колледжа (Курганская область) вошли в состав сборной России на чемпионате WorldSkills Competition-2017, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 14 по 19 октября, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.
"В утвержденный состав национальной сборной WorldSkills от Курганской области вошли два студента Шадринского политехнического колледжа по компетенциям "Кузовной ремонт" и "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". Вместе со студентами колледжа в чемпионате, который пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года, примет участие их наставник. Он будет работать на соревнованиях в качестве тренера и skill-manager в компетенции "Кузовной ремонт", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Курганская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в 2016 году.
Бороться за медали более чем в 50 компетенциях на 44-м чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в столице ОАЭ будут 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения. Национальная сборная WorldSkills Russia в составе 58 конкурсантов в третий раз представит Россию на мировом чемпионате.
WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. РФ присоединилась к движению в 2012 году. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства, в августе 2019 года такое соревнование пройдет в Казани. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс.