Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отказал "МРСК Урала" в запуске процедуры наблюдения в отношении "Челябэнергосбыт"

Новости Урала
15 августа, 11:14 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, августа. /ТАСС

Представитель ответчика доказал суду, что задолженность была своевременно погашена

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области во вторник отказал в удовлетворении иска о введении процедуры наблюдения, поданного "МРСК Урала" (входит в "Россети") к "Челябэнергосбыту" из-за долга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил в удовлетворении требования о введении процедуры наблюдения отказать, производство по делу о банкротстве прекратить", - сказал судья.

Представитель истца в суд не явился. Как выяснилось во время заседания, "МРСК Урала" просило ввести в отношении "Челябэнергосбыта" процедуру наблюдения из-за долга в размере 34 млн рублей. Однако представитель ответчика доказал суду, что задолженность была своевременно погашена.

Комментируя исход процесса, представитель "Челябэнергосбыта" рассказал ТАСС, что задолженность возникла в 2011-2012 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама