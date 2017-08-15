Суд отказал "МРСК Урала" в запуске процедуры наблюдения в отношении "Челябэнергосбыт"

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области во вторник отказал в удовлетворении иска о введении процедуры наблюдения, поданного "МРСК Урала" (входит в "Россети") к "Челябэнергосбыту" из-за долга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил в удовлетворении требования о введении процедуры наблюдения отказать, производство по делу о банкротстве прекратить", - сказал судья.

Представитель истца в суд не явился. Как выяснилось во время заседания, "МРСК Урала" просило ввести в отношении "Челябэнергосбыта" процедуру наблюдения из-за долга в размере 34 млн рублей. Однако представитель ответчика доказал суду, что задолженность была своевременно погашена.

Комментируя исход процесса, представитель "Челябэнергосбыта" рассказал ТАСС, что задолженность возникла в 2011-2012 годах.