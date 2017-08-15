Музей "Россия - моя история" планируют открыть в Тюмени 1 ноября

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Открытие исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени запланировано на 1 ноября. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, особое место в экспозиции будет отведено сибирякам, которые внесли вклад в историю региона.

"Открытие запланировано на 1 ноября. В историческом парке будут представлены четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "XX век. 1914-1945", "1945-2016". Для удобного восприятия информация подается в виде инфографики, карт, мультимедийных реконструкций", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что экспозиции позволят узнать историю региона от каменного века до наших дней. "В региональном контенте большое место отводится выдающимся сибирякам, людям, которые внесли существенный вклад в историю региона, и примечательным фактам из истории края", - сказали в пресс-службе, добавив, что один из основных этапов развития региона, который представят в экспозиции, - освоение нефтегазового комплекса.

По данным пресс-службы, мультимедийный комплекс разместится в здании бывшего музея изобразительных искусств.

Тюменское музейно-просветительское объединение включает в себя Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и Ялуторовский музейный комплекс.