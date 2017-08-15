Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музей "Россия - моя история" планируют открыть в Тюмени 1 ноября

Новости Урала
15 августа, 11:24 UTC+3 ТАСС ТАСС 15, августа. /ТАСС

Один из основных этапов развития региона, который представят в экспозиции, - освоение нефтегазового комплекса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Открытие исторического парка "Россия - моя история" в Тюмени запланировано на 1 ноября. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, особое место в экспозиции будет отведено сибирякам, которые внесли вклад в историю региона.

"Открытие запланировано на 1 ноября. В историческом парке будут представлены четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "XX век. 1914-1945", "1945-2016". Для удобного восприятия информация подается в виде инфографики, карт, мультимедийных реконструкций", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что экспозиции позволят узнать историю региона от каменного века до наших дней. "В региональном контенте большое место отводится выдающимся сибирякам, людям, которые внесли существенный вклад в историю региона, и примечательным фактам из истории края", - сказали в пресс-службе, добавив, что один из основных этапов развития региона, который представят в экспозиции, - освоение нефтегазового комплекса.

По данным пресс-службы, мультимедийный комплекс разместится в здании бывшего музея изобразительных искусств.

Тюменское музейно-просветительское объединение включает в себя Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и Ялуторовский музейный комплекс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама