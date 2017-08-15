Электроснабжение 25 тыс. жителей Ямала восстановлено после задымления на электростанции

СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖСпорт 15 августа, 12:17
Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере ГригорянеСпорт 15 августа, 12:15
Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"Новости партнеров 15 августа, 12:09
Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставкуСпорт 15 августа, 12:03
Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форумаНовости партнеров 15 августа, 11:53
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 15 августа, 11:53
Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%Транспорт 15 августа, 11:46
Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"Транспорт 15 августа, 11:45
Новые двигатели сделают самолеты более экологичнымиСоциальная ответственность 15 августа, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Электроснабжение 25 тысяч жителей города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), прерванное из-за задымления на Лабытнангской газотурбинной электростанции (ГТЭС), восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Население находилось без электричества около двух часов, на данный момент электроснабжение в Лабытнангах восстановлено", - сказали в МЧС.
По данным ведомства, открытого горения на электростанции не было зафиксировано. "Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на ГТЭС, обнаружили источник дыма, залили его пеной. Оборудование станции не пострадало", - уточнили там.
Ранее в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ сообщили, что в 08:25 мск на Лабытнангской ГТЭС (производственное подразделение филиала ПЭС "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика") из-за задымления в машинном зале аварийно остановлен газотурбогенератор ГТГ-2. Из-за инцидента без света оставались около 25 тыс. человек.