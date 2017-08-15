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Электроснабжение 25 тыс. жителей Ямала восстановлено после задымления на электростанции

Новости Урала
15 августа, 11:27 UTC+3 ТАСС

Население находилось без электричества около двух часов

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ТАСС, 15 августа. Электроснабжение 25 тысяч жителей города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), прерванное из-за задымления на Лабытнангской газотурбинной электростанции (ГТЭС), восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Население находилось без электричества около двух часов, на данный момент электроснабжение в Лабытнангах восстановлено", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, открытого горения на электростанции не было зафиксировано. "Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на ГТЭС, обнаружили источник дыма, залили его пеной. Оборудование станции не пострадало", - уточнили там.

Ранее в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ сообщили, что в 08:25 мск на Лабытнангской ГТЭС (производственное подразделение филиала ПЭС "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика") из-за задымления в машинном зале аварийно остановлен газотурбогенератор ГТГ-2. Из-за инцидента без света оставались около 25 тыс. человек.

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