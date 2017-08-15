Карантин по бешенству объявлен в уральском поселке Филимоново

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти ввели на два месяца карантин по бешенству в поселке Филимоново Челябинской области. Вывоз животных из опасной зоны запрещен, сообщили во вторник в пресс-службе управления областного Россельхознадзора.

"В поселке Филимоново подросток нашел труп лисенка у дороги и принес во двор своего дома, где показывал другим детям. Мать школьника забрала у него мертвое животное и отвезла в лабораторию на исследование. Оказалось, что зверек был заражен вирусом бешенства. Для предотвращения распространения бешенства постановлением областного правительства в Филимоново на 60 дней введены ограничительные меры: в этот период запрещен вывоз животных из опасной зоны", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что двор частного дома, куда мальчик принес лисенка, продезинфицирован, всех животных в Филимоново привили, почти двум десяткам детей, трогавшим труп лисенка, проведена антирабическая вакцинация.

По данным управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области, с начала 2017 года в регионе выявлено 15 случаев бешенства. Это вдвое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. За 7 месяцев 2016 года в области было зарегистрировано 30 случаев бешенства.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области связывает уменьшение числа случаев бешенства с тем, что была проведена массовая вакцинация диких животных - в лесах было разложено более 500 тыс. доз специальной приманки. Кроме того, привито против бешенства более 46 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; вакцинировано 80 тыс. 540 домашних собак и кошек. В Челябинском городском округе в течение апреля проходила бесплатная вакцинация против бешенства домашних питомцев.