Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карантин по энтеровирусной инфекции объявлен в 35 детских учреждениях Челябинска

Новости Урала
15 августа, 12:13 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, августа. /ТАСС

В 77 случаях диагноз подтвержден у детей до 17 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти объявили карантин по энтеровирусной инфекции в 35 дошкольных учреждениях Челябинска, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Челябинске продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Зарегистрировано 95 случаев заболевания, в том числе 44 - энтеровирусного менингита. В 77 случаях диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у детей до 17 лет. <...> На сегодняшний день карантинные мероприятия по случаям заноса энтеровирусной инфекции проводятся в 35 дошкольных образовательных учреждениях", - сказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, детские учреждения региона усилили дезинфекцию, проветривание, а также контроль над детьми. Руководителям водоканалов предложено усилить контроль за качеством питьевой воды. Ведомство просит население соблюдать правила личной гигиены.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
7
Новую программу помощи ипотечным заемщикам запустят 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама