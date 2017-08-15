Карантин по энтеровирусной инфекции объявлен в 35 детских учреждениях Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти объявили карантин по энтеровирусной инфекции в 35 дошкольных учреждениях Челябинска, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Челябинске продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Зарегистрировано 95 случаев заболевания, в том числе 44 - энтеровирусного менингита. В 77 случаях диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у детей до 17 лет. <...> На сегодняшний день карантинные мероприятия по случаям заноса энтеровирусной инфекции проводятся в 35 дошкольных образовательных учреждениях", - сказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции, детские учреждения региона усилили дезинфекцию, проветривание, а также контроль над детьми. Руководителям водоканалов предложено усилить контроль за качеством питьевой воды. Ведомство просит население соблюдать правила личной гигиены.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов.