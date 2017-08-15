Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иллюстрации к двум поэмам Маяковского впервые покажут на Урале в рамках фестиваля графики

Новости Урала
15 августа, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, августа. /ТАСС

Классические работы, выполненные в технике гравюры на дереве, были созданы графиком Дмитрием Бисти в 1967 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Иллюстрации к поэмам Владимира Маяковского "Владимир Ильич Ленин" и "Третий Интернационал" впервые покажут Екатеринбурге в рамках мероприятий Третьего биеннале-фестиваля "Урал-Графо". Об этом во вторник сообщила ТАСС искусствовед, член Союза художников России Галина Шарко.

"Это будут классические работы, выполненные в технике ксилография [гравюра на дереве]. Они были созданы графиком Дмитрием Бисти в 1967 году, это были гениальные работы, которые разошлись потом по всей стране, поистине новаторские. Работы будут из частного собрания сына Дмитрия Бисти. Раньше он привозил работы по "Илиаде" Гомера, а сейчас впервые по Лениниане", - сказала собеседница агентства, отметив, что в настоящее время организаторы решают вопрос о месте экспозиции.

Шарко пояснила, что также на биеннале покажут экслибрисы - ярлычки с именем владельца, которые наклеиваются на книгу. "Они посвящены Горбачеву, на них изображены лозунги тех лет. Гостям будет интересно посмотреть, как повернулась история, и что из этого всего вышло. Их можно будет увидеть в Доме-музее Д. Н. Мамина- Сибиряка", - рассказала она.

По словам коллекционера Семена Ваксмана, в рамках фестиваля в Доме художника в Екатеринбурге будут продемонстрированы работы украинских художников XX века. "В частности представят творения одного из самых знаменитых графиков Украины Георгия Малакова. Он обращался к теме Средневековья, "Декамерона", к морской тематике". Помимо Малакова организаторы покажут работы Сергея и Александра Харуки, которые являются создателями дизайна банкнот украинских гривен образца 2003-2005 гг", - уточнил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Ранее сообщалось, что биеннале-фестиваль "Урал-Графо" проводится с апреля 2017 года по апрель 2018 года. В его программе - групповые и персональные выставки известных художников, а также встречи с авторами, конференции и круглые столы.

Председатель регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов подчеркнул ранее, что фестиваль "Урал-Графо" познакомит зрителя с образцами современного графического искусства в многообразии направлений, техник и манер. Выставки проходят на площадках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска и Первоуральска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама