Иллюстрации к двум поэмам Маяковского впервые покажут на Урале в рамках фестиваля графики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Иллюстрации к поэмам Владимира Маяковского "Владимир Ильич Ленин" и "Третий Интернационал" впервые покажут Екатеринбурге в рамках мероприятий Третьего биеннале-фестиваля "Урал-Графо". Об этом во вторник сообщила ТАСС искусствовед, член Союза художников России Галина Шарко.

"Это будут классические работы, выполненные в технике ксилография [гравюра на дереве]. Они были созданы графиком Дмитрием Бисти в 1967 году, это были гениальные работы, которые разошлись потом по всей стране, поистине новаторские. Работы будут из частного собрания сына Дмитрия Бисти. Раньше он привозил работы по "Илиаде" Гомера, а сейчас впервые по Лениниане", - сказала собеседница агентства, отметив, что в настоящее время организаторы решают вопрос о месте экспозиции.

Шарко пояснила, что также на биеннале покажут экслибрисы - ярлычки с именем владельца, которые наклеиваются на книгу. "Они посвящены Горбачеву, на них изображены лозунги тех лет. Гостям будет интересно посмотреть, как повернулась история, и что из этого всего вышло. Их можно будет увидеть в Доме-музее Д. Н. Мамина- Сибиряка", - рассказала она.

По словам коллекционера Семена Ваксмана, в рамках фестиваля в Доме художника в Екатеринбурге будут продемонстрированы работы украинских художников XX века. "В частности представят творения одного из самых знаменитых графиков Украины Георгия Малакова. Он обращался к теме Средневековья, "Декамерона", к морской тематике". Помимо Малакова организаторы покажут работы Сергея и Александра Харуки, которые являются создателями дизайна банкнот украинских гривен образца 2003-2005 гг", - уточнил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Ранее сообщалось, что биеннале-фестиваль "Урал-Графо" проводится с апреля 2017 года по апрель 2018 года. В его программе - групповые и персональные выставки известных художников, а также встречи с авторами, конференции и круглые столы.

Председатель регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов подчеркнул ранее, что фестиваль "Урал-Графо" познакомит зрителя с образцами современного графического искусства в многообразии направлений, техник и манер. Выставки проходят на площадках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска и Первоуральска.