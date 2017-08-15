"Уралвагонзавод" увеличил в 2017 году выручку на 50% за счет выпуска гражданской продукции

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") увеличила выручку на 50% в 2017 году за счет выпуска гражданской продукции, сообщили во вторник в пресс-службе компании.
"Уралвагонзавод", головное предприятие корпорации УВЗ, завершил первое полугодие 2017 года с положительным финансово-экономическим результатом. Выручка УВЗ составила 46 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост - более 50% (23 млрд рублей - первое полугодие 2016 года)", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что наблюдается увеличение доли выручки от продаж железнодорожной техники (с 20% до 39%). "По итогам первого полугодия корпорацией УВЗ изготовлено свыше 7,5 тыс. грузовых вагонов всех видов, 90% из которых - это инновационные модели на тележках. По сравнению с первым полугодием прошлого года объем выпуска вагонов увеличился в 3,6 раза, доля корпорации УВЗ в общем выпуске вагонов в РФ за первое полугодие составила 30%", - отметили в компании.
НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".