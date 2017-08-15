Полпред в УрФО назвал споры о муниципальном фильтре на выборах политическими спекуляциями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Споры вокруг непроходимости муниципального фильтра кандидатами на пост губернатора Свердловской области - политические спекуляции. Такое мнение высказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских.

"В связи с выборами губернатора Свердловской области объектом критики стал так называемый муниципальный фильтр. Утверждается, что этот механизм якобы не демократичен и не дает возможности зарегистрироваться оппозиционным кандидатам. Но вот данные статистики: в Свердловской области оказалось не востребованным мнение 619 представителей органов местного самоуправления в 72 городских округах и муниципальных районах. Оставшихся невостребованных подписей с лихвой хватило бы еще как минимум для четырех кандидатов, и в чем же тогда, тут спрашивается, не демократичность?" - сказал Холманских.

По мнению полпреда в УрФО, нет необходимости менять законодательство. "Речь идет, скорее всего, о нежелании или неумении работать с людьми, убеждать в правоте своей позиции. Вот это и нужно разъяснять гражданам, чтобы пресекать демагогию и недобросовестные политические спекуляции вокруг муниципального фильтра", - сказал полпред.

Полемика Памфиловой и "Яблока"

18 июля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который выразил желание участвовать в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. А перед этим "Яблоко" выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

2 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о якобы непроходимости "муниципального фильтра" и сообщила, что он даже не открыл избирательный счет.

Избирком Свердловской области отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек. Прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами на должность губернатора шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор Плюс банка Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").