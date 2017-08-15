Курганский индустриальный парк внесен в реестр Минпромторга РФ

ТАСС, 15 августа. Курганский индустриальный парк признан соответствующим требованиям Министерства промышленности и торговли РФ и внесен в реестр ведомства. Это позволит индустриальному парку получить определенные меры поддержки, такие как преференции по транспортному налогу, а также снижение региональной части налога на прибыль с 17 до 13,5%, сообщает во вторник пресс-служба правительства Курганской области.

"Курганский индустриальный парк и его управляющая компания признаны соответствующими требованиям Министерства промышленности и торговли РФ и внесены в соответствующий реестр ведомства. Это дает индустриальному парку право на ряд мер поддержки, в частности на налоговые льготы. Например, "обнуляется" налог на землю, есть преференции по транспортному налогу и по имуществу предприятий, снижается региональная часть налога на прибыль с 17 до 13,5%", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, Курганская область стала 43-м регионом России, где появились индустриальные парки. "Это еще один инструмент промышленной политики в регионе. Теперь мы имеем практически полный спектр предложений промышленных площадок для любого инвестора", - подчеркнул в беседе с ТАСС первый заместитель директора регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Сергей Горбачев.

Курганский индустриальный парк - первый в регионе комплекс цехов для создания новых высокотехнологичных производств. "Предприятия, открытые на этой территории, будут обеспечены тепловой и электрической энергией по более выгодным тарифам, для этого построена мини-ТЭЦ. Предполагается и льготный налоговый режим, более приемлемые условия аренды помещений. Здесь проведено газоснабжение и водоснабжение, есть удобные автомобильные подъездные пути, железнодорожная ветка", - отмечает пресс-служба.