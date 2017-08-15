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В ЦВО призвали СМИ не мешать расследованию драки в воинской части на Урале, публикуя слухи

Новости Урала
15 августа, 16:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, августа. /ТАСС

Региональные издания ошибочно называют небольшую воинскую часть в Елани дивизией, а также преувеличивают ряд других фактов, считают в округе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Публикация СМИ разного рода слухов из соцсетей только создает препятствия расследованию обстоятельств драки, которая произошла в начале августа в воинской учебной части в городе Елань Свердловской области. Об этом ТАСС заявил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Публикация слухов из соцсетей, которые некоторые СМИ выдают за данные неких источников, не способствует рабочему процессу, являясь по сути "белым шумом". Пытаясь добавить ему громкости, коллеги повысили небольшую воинскую часть, где проходят службу участники конфликта, до дивизии, а количество участников потасовки до полутора сотен", - сказал Рощупкин.

Ранее региональные уральские СМИ сообщили о том, что "двое контрактников были задержаны и помещены в СИЗО", а "десяти самым активным участникам кровавого побоища из 55-й горной мотострелковой дивизии из Кызыла" якобы не дают вернуться домой. "Рискну предположить, что дивизиями в этой истории измеряется численность тараканов в головах некоторых кабинетных репортеров, которые попытались выставить бытовой конфликт между двумя военнослужащими как массовую драку с национальной подоплекой", - заявил полковник.

Рощупкин также опроверг информацию о том, что двое контрактников "помещены в СИЗО в Камышлове". "Задержан один военнослужащий, который в настоящее время дает показания", - заявил офицер.

Ранее Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части. По данным ведомства, 1 августа между контрактниками из-за бытового конфликта произошла стычка, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военных, включая разнимавшего солдат младшего офицера, получили легкие травмы и ссадины. По данным пресс-службы Центрального военного округа, данные о нетрезвом состоянии участников конфликта и применении ими холодного оружия в ходе проверки не подтвердились.

Также информацию о "кровавом побоище" опровергла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая лично посетила часть в Елани и пообщалась с участниками потасовки. По данному факту военными следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 334, 335 УК РФ "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности и насильственные действия в отношении начальника".

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