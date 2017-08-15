В ХМАО возбудили дело о халатности против директора лагеря, где ребенку выстрелили в живот

ТАСС, 15 августа. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении директора палаточного лагеря в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, где ребенок получил тяжелое ранение. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении директора туристического палаточного лагеря, на территории которого 11-летний ребенок получил тяжелое ранение из пневматического оружия", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 9 августа 2017 года на территорию лагеря с разрешения директора пришел 20-летний юноша, который принес с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, юноша начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в область живота и был госпитализирован.

В отношении молодого человека также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным и.о. директора департамента здравоохранения ХМАО-Югры Владислава Нигматулина, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. "Мы в течение часа узнали об этом случае, ребенок был сразу доставлен в ближайшую районную больницу поселка Болчары, там его прооперировали и извлекли инородное тело. Затем его перевели в специализированную детскую клинику, на данный момент он переведен из реанимации в обычное хирургическое отделение", - сказал Нигматулин.