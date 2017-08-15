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Экс-директору предприятия в Югре грозит до двух лет колонии за неуплату 8 млн руб. налогов

Новости Урала
15 августа, 17:05 UTC+3 ТАСС

Обвиняемый вносил ложные сведения в декларации по НДС с октября 2015 по март 2016 года

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ТАСС, 15 августа. До двух лет колонии грозит бывшему директору предприятия ООО "СибирьТрансАвто" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) за неуплату налогов на сумму 8 млн рублей, сообщили во вторник в региональной прокуратуре.

"Прокуратура города Лангепаса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "СибирьТрансАвто". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере". В результате преступных действий руководителя предприятия бюджет Российской Федерации не дополучил свыше 8 млн рублей налоговых платежей", - сказали в прокуратуре, добавив, что обвиняемый вносил ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость с октября 2015 года по март 2016 года.

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