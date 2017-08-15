Холманских: избиркомы и прокуратура должны иметь четкий алгоритм на случай отказа КОИБов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских призвал избиркомы и прокуратуру в регионах выработать четкий алгоритм действий на случай сбоев в работе КОИБов на выборах, которые пройдут 10 сентября в регионах Урала.

По его словам, в единый день голосования, 10 сентября, в УрФО пройдет 158 выборов регионального и местного уровня, в частности выборы губернатора Свердловской области, которые состоятся впервые с 2003 года. Это последняя масштабная кампания перед выборами президента РФ в марте 2018 года, и необходимо "проверить работоспособность всей избирательной системы накануне главного политического события шестилетия", отметил полпред.

В ходе подготовки к выборам полпред призвал обратить внимание на техническую готовность избирательных участков, а также комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Они обычно работают не чаще одного раза в год. Необходимо сделать так, чтобы в этот единственный день они функционировали исправно. В то же время избирательным комиссиям и прокуратуре требуется четкий алгоритм действии на случай отказа КОИБ, никакие сбои не должны поставить под сомнение результаты голосования на избирательном участке", - уточнил полпред.

"Необходимо проанализировать состояние и наличие имеющихся технических средств, определить, какие из них потребуется обновить и пополнить за полгода с учетом предстоящей президентской кампании", - добавил Холманских.

На предстоящих выборах КОИБы будут применяться только в Свердловской области. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области - руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова, всего будет задействовано 649 таких автоматических комплексов, также на 40% участках будет организовано видеонаблюдение с возможностью онлайн-трансляции.

Более половины муниципальных Дум региона в ходе выборов обновят свои составы, на 791 мандат претендует 2 771 кандидат. В северных регионах - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - с 20 августа организовано досрочное голосование в труднодоступных местах. "На Ямале таким образом планируется охватить более 5 тысяч избирателей - это кочевники и работники топливно- энергетического комплекса, работающие вахтовым методом. В регионе предстоит выбирать 25 глав и 407 депутатов, 71 избирательная кампания затрагивает интересы почти половины из всех зарегистрированных в округе избирателей", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Явка

По словам Холманских, одна из приоритетных задач - это обеспечение явки. "Активность избирателей - важный показатель легитимности выборов, и упускать из виду эту работу нельзя, поэтому актуальной задачей становится работа по повышению явки. Прошу руководителей регионов обратить внимание на то, что делается для обеспечения достойной явки избирателей", - отметил Холманских.

По словам губернатора Курганской области Алексей Кокорина, в регионе 10 сентября пройдет девять избирательных кампаний, будут задействованы 146 избирательных участков - это около 15% от всего населения региона. "Для увеличения явки, особенно в сельских советах, будет организована торговля, праздничные мероприятия, чтобы привлечь наибольшее количество избирателей на участки. Из областного бюджета на выборы депутата областной думы перечислено 5,9 млн рублей, и 3,2 млн рублей перечислено в избирательные комиссии из местных бюджетов", - пояснил Кокорин.

Ранее председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников не исключил, что явка на выборах губернатора в этом году может превысить 50%. По его словам, последний раз выборы губернатора в регионе проходили 14 лет назад, тогда явка превысила 30%.

По словам главы Тюменской области Владимира Якушева, 10 сентября в 38 муниципальных образованиях региона предстоит выбрать 90 депутатов, в том числе состоятся выборы 30 депутатов в думу Вагайского и думу Ишимского муниципальных районов и 15 депутатов в думу Казанского сельского поселения, пройдут дополнительные выборы 45 депутатов. "Общая численность избирателей, потенциально задействованных в выборах, в Тюменской области составляет 60 248 человек", - отметил он.

Два мэра

По словам полпреда, есть территории, где местные выборы проходят на фоне политических скандалов. "Ситуация острой конкурентной борьбы складывается, например, в городе Алапаевске Свердловской области. Сама по себе политическая конкуренция - явление здоровое и нормальное, однако потребуются дополнительные меры для предупреждения и пресечения возможных нарушений законодательства, поскольку острая политическая борьба часто вызывает искушение преступить закон", - уточнил Холманских.

Также, по его данным, в ряде муниципалитетов глава находится в состоянии конфликта с депутатским корпусом. "Такие ситуации имеют место в ряде городов Свердловской области: это Сысерть, Нижняя Тура и несколько других муниципальных образований. Особую обеспокоенность вызывает положение в городе Богданович, где накануне выборов в городскую думу фактически сложилось двоевластие", - отметил полпред.

Ранее прокуратура города Богданович организовала проверку в связи с конфликтом, который возник вокруг законности избрания нового главы Богдановичского городского округа. 3 августа депутаты гордумы приняли решение о назначении главой Владимира Голованова, но в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа заявили, что назначение было нелегитимным.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, "действующий глава города Москвин ушел на больничный, документы и соответствующие обращения об отмене результатов выборов поданы в областной суд". "Заседание суда назначено на 17 августа. <...> Мы уверены, что 10 сентября пройдут выборы кандидатов новой думы, и новый депутатский корпус изберет на основании действующего законодательства, областного и федерального, главу города. Действующий глава города Москвин уже заявил, что подавать документы вновь на должность главы города не планирует", - уточнил он.