Владельцам собак, загрызших ребенка на Урале, грозит до двух лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. До двух лет колонии грозит двоим владельцам собак, загрызших семилетнюю девочку в феврале 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Тавдинским межрайонным следственным отделом СК РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей деревни Пальмино Таборинского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В отношении обоих обвиняемых владельцев собак следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело будет направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве, добавив, что наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что 5 февраля на детской площадке в Пальмино было найдено тело семилетней девочки, на которую напали собаки. Животных усыпили. Установлено, что они использовались для охоты.