В Екатеринбурге возобновлена подача горячей воды после ремонта на ТЭЦ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Подача горячей воды возобновлена в среду в ряде районов Екатеринбурга, сообщила пресс-служба Екатеринбургской сетевой компании (ЕТК). Горячей воды несколько дней не было в домах сотен тысяч жителей города из-за ремонтных работ на Ново-Свердловской ТЭЦ.
"Ограничения горячего водоснабжения потребителей Екатеринбурга сняты после того, как Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС, компании "Энел Россия") вышла на предписанную графиком нагрузку", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону согласно графику ремонтов теплоисточников 12 августа было выведено в ремонт оборудование Ново-Свердловской ТЭЦ.
"Пришлось ввести ограничения ГВС потребителей. Решить проблему ограничений, связанную с дефицитом воды, энергетики должны были путем предписанной утвержденным графиком загрузки теплоисточника - СУГРЭС. Как только СУГРЭС вышла на заданные диспетчером ЕТК параметры, появилась возможность снять ограничения, сейчас станция несет нагрузку 4 тыс. тонн/час", - отметили в ЕТК.
По данным компании, "сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый, выровнены режимы подачи ГВС в центре города и Верх-Исетском районе".