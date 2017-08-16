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На Урале участница ОПГ, которая вывела в Китай 595 млн рублей, получила 4,5 года условно

Новости Урала
16 августа, 10:34 UTC+3 ТАСС ТАСС 16, августа. /ТАСС

По версии следствия, незаконные операции с валютой проводились в интересах недобросовестных китайских предпринимателей

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ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени приговорил участницу организованной преступной группы (ОПГ), которая незаконно вывела в Китай более 595 млн рублей, к 4,6 годам лишения свободы условно, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Тюмени. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Участие в преступном сообществе", "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой", "Изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления", "Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в мае 2014 года женщина вошла в состав преступной группы, которую создали двое жителей Екатеринбурга, житель Тюмени, а также гражданин Китая для незаконного вывода в КНР валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей.

"Кроме нее, в состав в разное время вошли пять жителей Екатеринбурга и Свердловской области, три жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого в ходе следствия установить не удалось. Суд приговорил женщину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что основное дело в отношении участников преступного сообщества находится в производстве Верх- Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Женщина и ее сожитель зарегистрировали в Тюмени два предприятия - ООО "Юнита", ООО "Алекс72", а еще один участник - ООО "Профессиональные системы программирования". Через них с июня по октябрь 2014 года незаконно было выведено в Китай под видом оплаты в валюте липовых договоров аутсорсинга свыше 84 млн рублей. В целом же преступное сообщество с апреля по декабрь 2014 года перевело в Китай в валюте более 595 млн рублей", - сказали в ведомстве.

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