ФАС признала незаконной рекламу микрофинансовой организации с использованием молитвы

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) в среду признало незаконной рекламу микрофинансовой организации (МФО) "Уралсервис", в которой использована молитва "Отче наш", передает корреспондент ТАСС из зала заседаний ведомства.

Представители ответчика не явились на рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства "Уралсервисом", поэтому оно было рассмотрено в их отсутствии. "Признать нарушение статьи ФЗ "О рекламе" (запрет на использование в рекламе религиозных символов - прим. ТАСС) в рекламе ООО "МФО "Уралсервис" и вынести предписание о прекращении распространения рекламы" - сказала заместитель руководителя УФАС Татьяна Соболевская.

Она добавила, что в течение 30 дней УФАС примет решение о возбуждении административного дела по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе" в отношении организации. Директору компании грозит штраф в размере от 4 до 20 тыс. рублей, юрлицу - штраф от 100 тыс. рублей.

В своих письменных пояснениях по делу, присланных в УФАС, представители ответчика отметили, что не считают рекламу оскорбительной.

Дело об использовании молитвы в рекламе микрофинансовой организации УФАС возбудило весной 2017 года по заявлениям жителей Челябинска. Они обнаружили в офисах МФО календари с логотипом организации, номером ее телефона и молитвой "Отче наш". В ответ на запрос челябинского УФАС Челябинская епархия Русской православной церкви оценила такую рекламу как недопустимую.