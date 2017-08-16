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Россельхознадзор обнаружил на Урале 40 тонн китайского арахиса с ядовитым кадмием

Новости Урала
16 августа, 12:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, августа. /ТАСС

По данным ведомства, продукция не поступала в магазины Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Свердловской области обнаружило за первое полугодие 2017 года 40 тонн китайского арахиса, который содержал кадмий, сообщил в среду ТАСС руководитель регионального ведомстве Игорь Тухбатов.

"На контроле управления находится 40 тонн опасного арахиса, поступившего из Китая. В нем обнаружен кадмий - это довольно существенный яд, мы наложили запрет на использование этого арахиса. В отношении продукции проводятся процедуры повторных исследовании в лаборатории, включенной в Единый реестр испытательных лабораторий Таможенного союза", - сказал Тухбатов.

Он отметил, что ядовитый арахис не поступал в магазины региона. "В целом количество проведенных ведомством проверок уменьшилось в 1,5 раза - за семь месяцев текущего года была проведена 401 проверка. Общий объем проконтролированной и досмотренной пищевой продукции животного и растительного происхождения составил около 750 тыс. тонн", - уточнил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам Тухбатова, специалисты ведомства осмотрели около 85 тыс. животных, обследовано около 100 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. "Всего в 2017 году управлением Россельхознадзора по Свердловской области задержано более 200 тонн пищевой продукции", - отметил он.

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