В Екатеринбурге начали сбор подписей за установку в городе памятника Виктору Цою

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа /ТАСС/. Екатеринбургские активисты инициировали сбор подписей за установку в городе памятника знаменитому рок-музыканту Виктору Цою. Петиция об этом размещена на сайте change.org

Как сказала в среду ТАСС автор петиции Анна Калиниченко, город является одним из центров русского рока, поэтому "появление культурной композиции здесь уместно". Ранее к 50-летию музыканта в Екатеринбурге в одном из подземных переходов появилась "стена Цоя" - идею горожан воплощали студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

"В данной петиции хотелось бы обозначить важность установки памятника Виктору Цою в нашем городе. Как известно, выходцами из Екатеринбурга являются такие коллективы, как "Чайф", "Агата Кристи", "Наутилус Помпилиус", "Сансара". Рок - это наша музыка, она прославила наш город и является нашей визитной карточкой", - сказала собеседница агентства.

Авторы петиции предлагают несколько вариантов установки памятника: в историческом сквере в центре Екатеринбурга, около Дворца спорта, где некогда проходил концерт артиста, недалеко от общежития архитектурной академии, где певец давал акустический концерт в 1983 году, либо же на центральной улице Вайнера. В комитете по благоустройству Екатеринбурга пояснили ТАСС, что готовы рассмотреть данную инициативу. "Мы ждем официального предложения, когда поступит заявка, проект и остальная документация", - заявил ТАСС заместитель председателя комитета по благоустройству Владимир Капустин.

Виктор Цой (1962-1990) - известный советский рок-музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино". Певец погиб 15 августа 1990 года в результате ДТП. По одной из версий правоохранительных органов, он уснул за рулем. 21 июня Цою исполнилось бы 55 лет.

Постоянные памятники Виктору Цою установлены в Латвии (на месте его гибели) и Барнауле. В Москве в Кривоарбатском переулке расположена стена памяти музыканта. Мемориалы, подобные московской "стене Цоя", существуют и в некоторых других городах России и стран СНГ.