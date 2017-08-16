Свердловские полицейские взяли "золото" на Всемирных играх полицейских и пожарных в США

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Свердловской области Денис Удилов и Анатолий Миронов выиграли золотые медали на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые проходят на стадионе Coliseum в Лос-Анджелесе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Удилов стал лучшим в силовом двоеборье, Миронов в составе сборной взял "золото" в карате кумитэ.
"Он (Удилов - прим. ТАСС) завоевал "золото" в двоеборье. Еще один наш сотрудник Анатолий Миронов завоевал бронзу в карате кумитэ в личном первенстве, также он взял "золото" в составе команды. Миронов является подполковником полиции, работает в органах внутренних дел уже более 10 лет, руководит отделением физической подготовкой управления по работе с личным составом", - отметили в пресс-службе.
"Напоследок завоевал золотую медаль по силовому двоеборью - жим штанги лежа и становая тяга", - прокомментировал Удилов победу в Instagram.
Как пояснили ТАСС в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, Удилов работает в органах внутренних дел с 1989 года.
В этом году Всемирные игры полицейских и пожарных проходят по 56 видам спорта. В программе игр - стрельба из пистолетов и винтовок, троеборье, десятиборье, вольная борьба, карате, дзюдо, мотокросс, соревнования по развертыванию средств пожаротушения. Кроме того, участники будут соперничать в таких видах спорта как бросание мешков с бобами на меткость, гонки на лодках-драконах с 10 и 20 гребцами, бег по лестницам высотных зданий, метание дротиков и стрельба из луков.
Первые Всемирные игры полицейских и пожарных организовала в 1985 году Спортивная федерация полиции Калифорнии. Впоследствии они проходили каждые два года в США, Канаде, Австралии, Швеции, Великобритании. В 2019 году состязания пройдут в Китае, а в 2021 году - в Нидерландах.