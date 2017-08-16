Двум жителям Урала грозит до 10 лет колонии по делу о хищении денег пайщиков "Бухты Квинс"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. СК РФ по Свердловской области предъявил двум местным жителям обвинение в хищении более 50 млн рублей у 60 пайщиков жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс", сообщила в среду пресс-служба ведомства. Санкция за данное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Во вторник, 15 августа, обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" уже было предъявлено местной жительнице 1972 года рождения, которая, по версии следствия, в составе группы похитила у пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" более 50 млн рублей.
"Сегодня вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области местному жителю 1968 года рождения предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении СК.
По данным следствия, обвиняемые перечислили часть средств пайщиков с расчетных счетов ПЖСК "Бухта Квинс" на счета других юридических лиц, после чего деньги были обналичены. "СУ СК РФ по Свердловской области в ближайшее время намерено предъявить соответствующее обвинение еще одному лицу, совместно с которым, по версии следствия, действовали вышеуказанные двое обвиняемых", - уточняется в сообщении ведомства.
Ранее ТАСС сообщал еще об одном уголовном деле, связанном с ПЖСК "Бухта Квинс". В декабре 2016 года аналогичное обвинение было предъявлено барду Александру Новикову. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.