МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевикамиМеждународная панорама 16 августа, 15:29
Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры "Зенит" - "Ахмат"Спорт 16 августа, 15:20
Жители Бурятии выступили за запрет использования моторных лодок в период нереста омуляСибирь 16 августа, 15:19
Прокуратура в Тюмени проводит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам банка "Югра"Новости Урала 16 августа, 15:03
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существуПроисшествия 16 августа, 15:02
Двум жителям Урала грозит до 10 лет колонии по делу о хищении денег пайщиков "Бухты Квинс"Новости Урала 16 августа, 14:48
Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августаВ стране 16 августа, 14:34
Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человекаСибирь 16 августа, 14:32
Сорок лет без "короля": в США вспоминают Элвиса ПреслиКультура 16 августа, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 августа. Прокуратура в Тюмени проводит проверку по коллективному обращению работников банка "Югра" по факту невыплаты заработной платы более 100 сотрудникам. Об этом в среду сообщила ТАСС помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени Регина Резниченко.
"Нам поступило заявление, проверка еще не проведена. В заявлении указано, что были невыплаты зарплаты за июль, за один месяц, более 100 работникам", - сказала собеседница агентства.
По словам Резниченко, заявление является коллективным обращением. "Там 54 работника подписалось. Сумма неизвестна, они только завтра подойдут", - уточнила Резниченко.
Банк России 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", в который 10 июля была введена временная администрации. Регулятор в том числе утверждает, что бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.
Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы Агентства по страхованию вкладов. Всего будет выплачено около 170 млрд рублей страхового возмещения.