Авиакомпания Azur Air оштрафована на 60 тыс. рублей за задержку рейсов из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air оштрафована на 60 тыс. рублей за длительную задержку рейсов из Екатеринбурга в Энфиду (Тунис), Пхукет (Таиланд) и Нячанг (Вьетнам). Об этом в среду сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В ходе проведенных проверок установлено, что рейс из Екатеринбурга в Энфиду был задержан на 8 часов 27 минут, на Пхукет - на 14 часов 06 минут, в Нячанг - на 44 часа 19 минут. При задержке рейсов авиакомпанией нарушены сроки размещения пассажиров в гостиницы в ночное время и предоставления пассажирам горячего питания. Часть пассажиров не были размещены в гостиницах, не всем было предоставлено горячее питание. В отношении авиакомпании были возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Только с мая по август 2017 года авиакомпания задержала вылет пяти рейсов из Екатеринбурга в Турцию, Таиланд и Вьетнам.