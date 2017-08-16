Авиакомпания Azur Air оштрафована на 60 тыс. рублей за задержку рейсов из Екатеринбурга

МИД Сирии: инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был сфабрикован боевикамиМеждународная панорама 16 августа, 15:29
Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры "Зенит" - "Ахмат"Спорт 16 августа, 15:20
Жители Бурятии выступили за запрет использования моторных лодок в период нереста омуляСибирь 16 августа, 15:19
Прокуратура в Тюмени проводит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам банка "Югра"Новости Урала 16 августа, 15:03
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существуПроисшествия 16 августа, 15:02
Двум жителям Урала грозит до 10 лет колонии по делу о хищении денег пайщиков "Бухты Квинс"Новости Урала 16 августа, 14:48
Закрытая 12 лет назад античная экспозиция Херсонеса начнет работать 19 августаВ стране 16 августа, 14:34
Омский суд утвердил приговор виновным в падении крана, при котором погибли четыре человекаСибирь 16 августа, 14:32
Сорок лет без "короля": в США вспоминают Элвиса ПреслиКультура 16 августа, 14:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air оштрафована на 60 тыс. рублей за длительную задержку рейсов из Екатеринбурга в Энфиду (Тунис), Пхукет (Таиланд) и Нячанг (Вьетнам). Об этом в среду сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"В ходе проведенных проверок установлено, что рейс из Екатеринбурга в Энфиду был задержан на 8 часов 27 минут, на Пхукет - на 14 часов 06 минут, в Нячанг - на 44 часа 19 минут. При задержке рейсов авиакомпанией нарушены сроки размещения пассажиров в гостиницы в ночное время и предоставления пассажирам горячего питания. Часть пассажиров не были размещены в гостиницах, не всем было предоставлено горячее питание. В отношении авиакомпании были возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Только с мая по август 2017 года авиакомпания задержала вылет пяти рейсов из Екатеринбурга в Турцию, Таиланд и Вьетнам.