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Впавшую в кому в Турции туристку из ХМАО в четверг доставят в Москву

Новости Урала
16 августа, 15:33 UTC+3 ТАСС

По данным родственников, в одной из клиник Кристина Максимюк пройдет полное обследование

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ТАСС, 16 августа. Впавшую в кому в Турции жительницу Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Кристину Максимюк перевезут 17 августа в Москву. Об этом во вторник сообщила ТАСС сестра женщины Надежда Гуменюк, которая находится вместе с госпитализированной родственницей в Турции.

"Завтра Кристину заберет бригада реаниматологов в Москву. Как нам пообещали, разместят в клинике, Кристина пройдет полное обследование, а дальше будет видно", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ранее Гуменюк, состояние туристки из России медики оценивают как тяжелое. По данным турецких врачей, из-за кислородного голодания сильно пострадал мозг женщины. Никаких манипуляций они не проводят, идет только поддерживающая терапия.

34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего женщина впала в кому. Ее доставили в одну из больниц уезда Аланья, где врачи подключили пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких.

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