На Урале создадут аккредитационный центр для повышения квалификации врачей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Современный аккредитационный центр для повышения квалификации врачей создадут в Свердловской области совместно с Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ). Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора.

"Целью проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами", прежде всего, является повышение квалификации специалистов через систему аккредитации и внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования врачей. Решением этой задачи станет совместное с УГМУ создание современного аккредитационного центра, который станет и площадкой для повышения квалификации медиков. Также продолжится работа по укомплектованию врачей участковой службы", - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что проект вошел в число приоритетных в сфере охраны здоровья населения. "Основная цель другого проекта - "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" - повышение удовлетворенности жителей качеством первичной помощи за счет оптимизации процессов и создание комфортной среды внутри поликлиники", - уточнили там.

По словам заместителя регионального министра здравоохранения Диляры Медведевской, в рамках него в Екатеринбурге и в "пилотных" городах Свердловской области уже реализуется проект "Бережливая поликлиника": модернизируется работа регистратур, внедряется система навигации внутри поликлиник. "Этот проект может быть тиражирован на всю территорию области", - сказали в департаменте.

Кроме того, первый вице-губернатор области Алексей Орлов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить повышению качества медицинских услуг в моногородах. "Уже к концу 2017 года для моногородов должно быть приобретено 19 автомобилей скорой медицинской помощи, выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания в четырех поликлиниках", - приводит департамент слова Орлова.