Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале создадут аккредитационный центр для повышения квалификации врачей

Новости Урала
16 августа, 15:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, августа. /ТАСС

Проект будет реализован совместно с Уральским государственным медицинским университетом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Современный аккредитационный центр для повышения квалификации врачей создадут в Свердловской области совместно с Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ). Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора.

"Целью проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами", прежде всего, является повышение квалификации специалистов через систему аккредитации и внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования врачей. Решением этой задачи станет совместное с УГМУ создание современного аккредитационного центра, который станет и площадкой для повышения квалификации медиков. Также продолжится работа по укомплектованию врачей участковой службы", - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что проект вошел в число приоритетных в сфере охраны здоровья населения. "Основная цель другого проекта - "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" - повышение удовлетворенности жителей качеством первичной помощи за счет оптимизации процессов и создание комфортной среды внутри поликлиники", - уточнили там.

По словам заместителя регионального министра здравоохранения Диляры Медведевской, в рамках него в Екатеринбурге и в "пилотных" городах Свердловской области уже реализуется проект "Бережливая поликлиника": модернизируется работа регистратур, внедряется система навигации внутри поликлиник. "Этот проект может быть тиражирован на всю территорию области", - сказали в департаменте.

Кроме того, первый вице-губернатор области Алексей Орлов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить повышению качества медицинских услуг в моногородах. "Уже к концу 2017 года для моногородов должно быть приобретено 19 автомобилей скорой медицинской помощи, выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания в четырех поликлиниках", - приводит департамент слова Орлова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Веры Глаголевой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Источник: умерла Вера Глаголева
4
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
5
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
6
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
7
NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon
Темы дня
Новости партнеров
Реклама