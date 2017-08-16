В ОНФ сочли неудовлетворительным состояние изоляции теплосетей в челябинских селах

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Челябинские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пришли к выводу о том, что состояние изоляции теплотрасс в небольших городах и в сельской местности в Челябинской области неудовлетворительное. Он этом в среду сообщили в пресс-службе областного отделения ОНФ.
"Представители челябинского штаба Общероссийского народного фронта подвели итоги мониторинга состояния тепловых сетей региона. <...> Относительно благополучно все обстоит в крупных городах - Челябинске и Магнитогорске. Выявленные там проблемы с инженерными коммуникациями в целом можно охарактеризовать как точечные и ситуативные. В то же время в небольших городах и в сельской местности неудовлетворительное состояние изоляции теплотрасс видно невооруженным глазом", - пояснили в областном ОНФ.
"Речь идет о колоссальных теплопотерях, но этот момент, похоже, мало заботит ресурсоснабжающие организации. Как мы знаем, процент теплопотерь - одна из составляющих тарифа на тепло. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что собственники жалуются на низкую температуру в жилых помещениях, при этом оплачивая некачественные услуги, другими словами, люди сами вынуждены платить за холод в своих квартирах", - цитирует пресс-служба областного ОНФ руководителя региональной рабочей группы "Качество повседневной жизни" Антона Неверова.
Представитель правительства Челябинской области в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что каждый конкретный случай, в котором ОНФ считает состояние теплосетей неудовлетворительным, нужно разбирать отдельно. "При любом раскладе это полномочия конкретно взятых муниципалитетов", - сказал он.