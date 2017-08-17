Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые разработали установку для сбора пыли во дворах Екатеринбурга

Новости Урала
17 августа, 9:49 UTC+3

Прибор собран из пылесоса и водопроводных труб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:26'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:26'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© ТАСС

Ученые Уральского отделения РАН (УрО РАН) разработали установку для сбора пыли во дворах Екатеринбурга. Аппарат изобрели для масштабного изучения причин образования грязи на улицах города. Собранную пыль, а точнее фильтры, на которых она оседает, отправят в лабораторию Института промышленной экологии УрО РАН. На прибор, собранный из пылесоса и водопроводных труб, ученые уже получают патентные документы.

Смотрите также

Тюменские ученые выяснили, что клен и тополь лучше всего удерживают атмосферную пыль

Ученые: отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздуха

Борьба за воздух: как в российских городах снижают вредные выбросы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
7
Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама