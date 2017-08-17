Ученые разработали установку для сбора пыли во дворах Екатеринбурга

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Ученые Уральского отделения РАН (УрО РАН) разработали установку для сбора пыли во дворах Екатеринбурга. Аппарат изобрели для масштабного изучения причин образования грязи на улицах города. Собранную пыль, а точнее фильтры, на которых она оседает, отправят в лабораторию Института промышленной экологии УрО РАН. На прибор, собранный из пылесоса и водопроводных труб, ученые уже получают патентные документы.