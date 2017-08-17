Ученые разработали установку для сбора пыли во дворах Екатеринбурга

Ученые Уральского отделения РАН (УрО РАН) разработали установку для сбора пыли во дворах Екатеринбурга. Аппарат изобрели для масштабного изучения причин образования грязи на улицах города. Собранную пыль, а точнее фильтры, на которых она оседает, отправят в лабораторию Института промышленной экологии УрО РАН. На прибор, собранный из пылесоса и водопроводных труб, ученые уже получают патентные документы.

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