Пострадавших при взрыве на предприятии в Тобольске доставят на вертолете в Тюмень

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ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Вертолет Центра медицины катастроф областной клинической больницы номер 1 доставит троих пострадавших при взрыве на предприятии железнодорожного оператора "СГ-Транс" в Тобольске (Тюменская область) в Тюмень. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о взрыве поступило в ночь на 17 августа. По данным ведомства, в процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел взрыв паровоздушной смеси сжиженного газа без последующего горения. В результате взрыва частично обрушены легкие конструкции здания, пострадали три человека.
"Вертолет Центра медицины катастроф областной клинической больницы номер 1 доставит за несколько рейсов пострадавших в Тюмень. Они уже вылетели", - сказала собеседница агентства.
"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.