Первый этап реконструкции аэропорта Кургана будет завершен к сентябрю 2017 года

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ТАСС, 17 августа. Первый этап реконструкции аэропорта Курган будет завершен к сентябрю 2017 года. На начальный этап реконструкции было затрачено порядка 2 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба воздушной гавани.
"Строители меняют окна, монтируют освещение и потолок. Обеспечивать освещенность рабочей зоны аэровокзала в пределах установленных санитарных норм будут современные светодиодные светильники. На эти цели у предприятия ушло порядка 2 миллионов рублей. Завершить первый этап реконструкции планируют к началу сентября", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что на втором этаже аэропорта временно разместится экспозиция Курганского авиационного музея, в которую войдут модели самолетов мастера спорта СССР по самолетному и парашютному спорту Виктора Шабанова.
Курганский аэропорт станет базой большого транспортного узла. Для этого планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, контейнерного и грузового терминалов и склада товаров. С открытием транспортно-логистического центра маршрутная сеть в аэропорту Курган будет построена не только на внутренних авиалиниях, но и на международных. Ожидается, что туроператоры откроют чартеры на такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.