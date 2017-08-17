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Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске

Новости Урала
17 августа, 10:16 UTC+3 ТАСС

Трое пострадавших доставлены в Тюмень с многочисленными ожогами

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ТАСС, 17 августа. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования трех рабочих в результате взрыва на предприятии железнодорожного оператора "СГ-Транс" в Тобольске (Тюменская область). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих в результате хлопка газа по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что 17 августа трое слесарей в ночную смену проводили работы по демонтажу на цистерне, предназначенной для транспортировки газа, на территории Тобольского филиала ремонтно-испытательного пункта. "В момент проведения работ произошел хлопок и началось возгорание, от которого пострадали рабочие. Потерпевшие доставлены в город Тюмень с многочисленными ожогами и в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о взрыве поступило в ночь с 16 на 17 августа. По данным ведомства, в процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел взрыв паровоздушной смеси сжиженного газа. В результате взрыва частично обрушены легкие конструкции здания, пострадали три человека.

"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.

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