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ОНФ счел незаконной добычу ископаемых под Челябинском

Новости Урала
17 августа, 11:03 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В Росприроднадзоре готовят материалы для выяснения статуса земельного участка

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Активисты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Челябинской области зафиксировали "незаконную добычу" 200 тонн горных пород под Челябинском. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного отделения.

"Нами зафиксировано хищение в промышленных масштабах: за три часа экскаватор (в карьере у поселка Федоровка Челябинской области) успел загрузить десять большегрузов. Каждый из них рассчитан на грузоподъемность в 20 тонн, то есть из карьера вывезли 200 тонн природных ресурсов Российской Федерации. По нашим данным, это земля неопределенной категории, то есть она принадлежит муниципалитету, и таких карьеров поблизости с десяток. Под носом у чиновников в ежедневном режиме расхищаются народные недра", - пояснили в пресс-службе областного ОНФ.

Факт добычи горных пород был зафиксирован во время рейда, который активисты ОНФ проводили совместно с областными Росприроднадзором и Министерством имущества и природных ресурсов.

"Контроль законности добычи горной массы у поселка Федоровка, по словам чиновников из Минимущества, не входит в их полномочия, вызвав наряд полиции, они покинули карьер, оставив охранять народное имущество общественникам. <...> Сотрудники регионального управления Росприроднадзора составили протокол, сняли координаты и произвели фотофиксацию. <...> Рабочие, производящие добычу и хищение горной массы, от комментариев отказались, лицензии и путевые листы не предоставили - в ближайшее время нарушителям предстоит общение с представителями Главного управления внутренних дел, куда будут переданы материалы по данному делу", - добавили в пресс-службе.

Представитель областного Минимущества сказал ТАСС, что участок, на котором добывали горные массы, "не относится к участкам недр местного значения", поэтому геологический надзор осуществляет не областное министерство, а федеральная структура - Росприроднадзор. "В любом случае проводить задержание и устанавливать личности виновных могут только сотрудники правоохранительных органов. В связи с этими обстоятельствами на место добычи была вызвана полиция. Она же и будет решать вопрос о возбуждении уголовного или административного дела", - сказал собеседник агентства.

В отделе геологического надзора и охраны недр областного Управления Росприроднадзора ТАСС пояснили, что о незаконности добычи ископаемых пока говорить рано. "По документам там месторождения нет, полезность добытых ископаемых еще предстоит установить. Мы готовим материалы для направления в полицию и для выяснения статуса земельного участка", - сказали там.

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