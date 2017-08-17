Индекс промышленного производства Свердловской области вырос с начала года на 4%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Индекс промышленного производства Свердловской области за январь-июль 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.
"В Свердловской области наблюдается положительная динамика в основных отраслях экономики. Так, индекс промышленного производства (ИПП) по полному кругу организаций в январе-июле 2017 года составил 104% к аналогичному периоду 2016 года", - сообщили там.
По данным ведомства, высокие результаты продемонстрировали обрабатывающие производства - 104,3%. По итогам семи месяцев текущего года к аналогичному периоду 2016 года индекс производства текстильных изделий составил 150,9%, производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 108,8%, прочих транспортных средств и оборудования - 121,3%, производства электронных и оптических изделий - 120,6%, производства электрического оборудования - 119,3%
По словам и. о. министра экономики Свердловской области Татьяны Гладковой, "положительная динамика в отраслях уральской экономики соответствует прогнозам, заложенным в стратегии развития региона".
"Высокие показатели ИПП по итогам семи месяцев 2017 года обеспечены ростом объема отгрузки готовой продукции как предприятиями оборонно-промышленного комплекса, так и производителями гражданской продукции", - приводит департамент слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.