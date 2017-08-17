Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на предприятии в Тобольске

Мутко сообщил, что в Саранске появится федеральный центр по спортивной ходьбеСпорт 17 августа, 12:47
Медведев утвердил стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 годаЭкономика и бизнес 17 августа, 12:44
Источник в мэрии: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбищеКультура 17 августа, 12:41
Каррера сообщил, что у него нет проблем с руководством "Спартака"Спорт 17 августа, 12:36
Вход в 80 музеев Москвы в честь Дня города будет бесплатнымМосква 17 августа, 12:31
Мутко: будет сделано все, чтобы российская легкая атлетика вскоре была восстановленаСпорт 17 августа, 12:28
Приморье подпишет не менее 40 соглашений на ВЭФНовости партнеров 17 августа, 12:24
Мутко: "Зенит" усложнил себе задачу в Лиге Европы, но команда сможет пройти "Утрехт"Спорт 17 августа, 12:22
Пентагон выполняет приказ Трампа разработать варианты ответа на угрозы КНДРМеждународная панорама 17 августа, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на предприятии железнодорожного оператора "СГ-Транс" в Тобольске (Тюменская область), при котором пострадали три человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки. Она уже проводится в полном объеме. Будет дана оценка всем действиям после проведения проверки", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о ЧП поступило в ночь на 17 августа. По данным ведомства, в процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел хлопок паровоздушной смеси сжиженного газа. В результате в здании обрушились конструкции, пострадали три человека, площадь ожогов у всех порядка 60-70%, они находятся в реанимации.
По данным следственного управления СК РФ по региону, по факту получения рабочими травм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах".
Ранее сообщалось, что в 2014 году в этом же корпусе предприятия в ночную смену в ремонтно-испытательном пункте во время проведения работ произошел взрыв газовоздушной смеси, который был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. Находившиеся вблизи эпицентра взрыва составитель поезда и один из слесарей по ремонту подвижного состава погибли на месте, еще пять человек получили травмы различной тяжести.
В 2016 году Тобольский городской суд приговорил к полутора годам колонии-поселения бывшего мастера ремонтно- испытательного пункта Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" за гибель двух человек.
"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.