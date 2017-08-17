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Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на предприятии в Тобольске

Новости Урала
17 августа, 11:35 UTC+3 ТАСС

В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в реанимации

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ТАСС, 17 августа. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на предприятии железнодорожного оператора "СГ-Транс" в Тобольске (Тюменская область), при котором пострадали три человека, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки. Она уже проводится в полном объеме. Будет дана оценка всем действиям после проведения проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о ЧП поступило в ночь на 17 августа. По данным ведомства, в процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел хлопок паровоздушной смеси сжиженного газа. В результате в здании обрушились конструкции, пострадали три человека, площадь ожогов у всех порядка 60-70%, они находятся в реанимации.

По данным следственного управления СК РФ по региону, по факту получения рабочими травм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах".

Ранее сообщалось, что в 2014 году в этом же корпусе предприятия в ночную смену в ремонтно-испытательном пункте во время проведения работ произошел взрыв газовоздушной смеси, который был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. Находившиеся вблизи эпицентра взрыва составитель поезда и один из слесарей по ремонту подвижного состава погибли на месте, еще пять человек получили травмы различной тяжести.

В 2016 году Тобольский городской суд приговорил к полутора годам колонии-поселения бывшего мастера ремонтно- испытательного пункта Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" за гибель двух человек.

"СГ-транс" оказывает услуги по перевозке сжиженных газов, нефтепродуктов и сырой нефти, нефтехимических грузов в цистернах и танк-контейнерах.

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