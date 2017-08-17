Свердловская область получит 1,7 млн доз вакцины от гриппа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Свердловская область в 2017 году получит 1,7 млн вакцин для профилактики гриппа, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Андрей Юровских.

"Мы на федеральный уровень заказали более 1,7 млн вакцин, что на уровне прошлого года. На сегодняшний день в Свердловскую область поступило 50% вакцины против гриппа для детей. С понедельника она будет раздаваться во все лечебно-профилактические организации. До 31 августа поставщик препарата обязуется поставить нам 50% вакцин против гриппа для взрослых", - сказал Юровских, не уточнив затраченный объем средств.

Он добавил, что вся партия должна поступить в регион до конца октября.

"Уральцы предпочитают ставить отечественные вакцины. 90% граждан прививаются отечественной вакциной, а не импортной. Эффективность отечественных и импортных препаратов сейчас практически аналогичная. В цене они тоже становятся равными", - уточнил Юровских.

В 2016 году против гриппа в регионе было привито 1,78 млн человек, охват населения Свердловской области прививками против гриппа составил 43,9%. Сезон гриппа был более длительный по времени, примерно в 1,5 раза. В 2017 году он захватил декабрь, январь и начало февраля. Особенность прошлого сезона стало распространение вируса AH3N2, который мутировал и вызвал рост заболеваемости.