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Застройщик "Бухты Квинс" на Урале начнет передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года

Новости Урала
17 августа, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, августа. /ТАСС

Сейчас участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Застройщик коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге планирует начать передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года. В настоящее время участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры, сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

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"По информации жилищно-строительного кооператива, для строительства одного трехсекционного дома в 2010 году пайщиками было собрано 134 млн рублей. В 2017 году в проект дополнительно было инвестировано 72 млн рублей. В настоящее время членами кооператива являются 67 человек, которыми выкуплены паи с правом требования в жилом доме 63 квартир общей площадью 2,8 тыс. квадратных метров. Процесс по передаче квартир пайщикам застройщик планирует начать в сентябре 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным властей, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" было начато в 2008 году. В 2010 году был создан одноименный жилищно-строительный кооператив, который начал привлекать средства пайщиков. В 2013 году из-за нехватки собранных гражданами денежных средств работы на объекте были временно приостановлены. В 2015 году правительством Свердловской области объект был взят на контроль.

Ранее неоднократно сообщалось о мошенничестве при строительстве "Бухты Квинс". Так, в среду, 16 августа, СК РФ по Свердловской области предъявил двум местным жителям обвинение в хищении в составе группы более 50 млн рублей у 60 пайщиков жилищно-строительного кооператива. В декабре 2016 года аналогичное обвинение было предъявлено барду Александру Новикову. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

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