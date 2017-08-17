Белоруссия хочет восстановить товарооборот со Свердловской областью РФ до $500 млн

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Свердловская область РФ имеют необходимый потенциал для восстановления объемов взаимной торговли до $500 млн, которые были достигнуты в 2012 году. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, встречаясь с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым.

"Мы считаем для себя серьезной внутренней задачей в ближайшее время восстановить наш товарооборот, который был почти $580 млн в 2012 году. Думаю, что вы поддержите наши амбициозные, но, полагаю, реалистичные задачи", - отметил глава белорусского правительства.

Кобяков сказал, что Белоруссия готова предложить российскому региону дорожную, строительную, коммунальную технику. "В последние годы мы развивали ее производство, ориентируясь, прежде всего, на потребности российского рынка", - заявил белорусский премьер. При этом, отметил Кобяков, белорусская сторона под поставки техники готова предложить "современные приемлемые схемы финансирования - лизинг и льготное кредитование".

Глава правительства также констатировал, что "углубление и расширение промышленной кооперации отвечает интересам обеих сторон с точки зрения импортозамещения". Кроме того, Кобяков считает перспективным расширение сотрудничества в аграрном секторе. "Беларусь располагает передовыми технологиями производства и переработки сельхозпродукции, а Свердловская область существенно прибавила в объемах производства этой продукции. Белорусские предприятия готовы предложить поставку современной энергонасыщенной техники, обеспечив ее качественное сервисное обслуживание", - сказал Кобяков. Также, по его словам, Белоруссия и Свердловская область могут успешно сотрудничать в сфере дорожного, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным белорусской стороны, в 2016 году товарооборот между Белоруссией и Свердловской областью РФ составил $272,7 млн. В первой половине нынешнего года объемы взаимной торговли составили 155,9 млн долларов, увеличившись на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.