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Самолет с впавшей в кому в Турции туристкой из ХМАО на борту вылетел в Россию

Новости Урала
17 августа, 12:17 UTC+3 ТАСС

В Москве девушку должны госпитализировать в 7 клиническую больницу

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ТАСС, 17 августа. Самолет с жительницей Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Кристиной Максимюк, которая впала в кому в Турции, вылетел в Россию. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Владислав Нигматулин.

"Два часа назад пациентка была осмотрена в клинике в Турции, где было принято решение о том, что она транспортабельна. На данный момент борт вылетел в Москву. В столице девушку должны госпитализировать в 7 клиническую больницу", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на сестру женщины Надежду Гуменюк, что в Москве Кристина пройдет полное обследование. Турецкие медики оценивают состояние туристки как тяжелое. По данным турецких врачей, из-за кислородного голодания сильно пострадал мозг женщины. Никаких манипуляций они не проводили, занимаясь только поддерживающей терапией.

34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего женщина впала в кому. Ее доставили в одну из больниц уезда Аланья, где врачи подключили пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких.

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