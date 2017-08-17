Власти Югры выделили Нягани дополнительно 350 млн рублей на расселение вагон-городков

ТАСС, 17 августа. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направило Нягани дополнительно 350 млн рублей на расселение вагон-городков, жители которых обращались в ходе "Прямой линии" к президенту. Об этом в четверг ТАСС по телефону сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.

Жители вагон-городков из Нягани в ходе "Прямой линии" обратились к президенту с вопросом о расселении. Путин отметил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не попадают под программу аварийного жилья", и поручил ускорить решение вопроса, отметив, что "деньги на это выделены".

"После "Прямой линии" из окружного правительства нам дополнительно выделили 350 млн рублей на решение проблем с вагонобразованиями. Также была пересмотрена муниципальная программа по расселению вагон-городков. В нее были включены объекты, которые ранее не попадали в данную программу. Ее корректировка направлена на ускорение сроков расселения вагон-городков, эту проблему мы планируем решить к 2020 году", - сказал Ямашев.

Ранее мэр Нягани сообщал, что городским властям необходимо 2 млрд рублей, чтобы расселить жителей из вагон-городков.

В регионе с 2012 года действует муниципальная программа, которая направлена на решение данного вопроса. По ней люди получают субсидию для покупки нового жилья или на вторичном рынке. Программа финансируется на 89% из окружного и на 11% - из муниципального бюджета.

Ямашев отметил, что в Нягани в 2012 году было 27 вагон-городков, на которых находилось 1455 вагончиков, где проживали почти 4 тыс. человек. На 1 июня 2017 года в Нягани осталось 20 таких городков, в них проживает 2890 человек. Порядка тысячи человек за эти 4,5 года улучшили свои жилищные условия.